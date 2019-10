Azərbaycanda zibilin içindən 19-cu əsrə aid nadir kitab tapıldı

Balaxanı Bərk Məişət Tullantılarının Çeşidlənməsi Zavodunda çeşidləmə prosesi zamanı 19-cu əsrdə dərc edilmiş nadir kitab tapılıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadla xəbər verir ki, şair, filosof və alim Abdurrəhman Caminin 12-ci əsrdə yaşamış Misir alimi İbn Hacibin "El-Kafiye" əsərinə şərhi barədə olan kitab 1892-ci ildə ərəb dilində İstanbulda nəşr olunub.

Kitab hazırda Bərk Məişət Tullantılarının Çeşidlənməsi Zavodunun "Qeyri-adi tapıntılar" guşəsində saxlanılır.

Qeyd edək ki, çeşidləmə zamanı aşkar olunan maraqlı əşyalar "Qeyri-adi tapıntılar" guşəsində yerləşdirilməklə "Təmiz Şəhər" ASC-yə təşkil olunan məlumat turlarnın iştirakçılarına nümayiş edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.