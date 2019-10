Bərdə rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"un Qarabağ Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Bakı küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, "Mercedes" markalı yük avtomobilinin yük yeri açılıb. Nəticədə xeyli sayda şüşə yola tökülüb və avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaranıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.









