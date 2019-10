Suriya Demokratik Qüvvələri və Dəməşq arasında razılaşma əldə olunmasından sonra Bəşər Əsəd ilk dəfə açıqlama verib.

Publika.az xəbər verir ki, Əsəd Türkiyəni təcavüzkarlıqda ittiham edib və “Sülh çeşməsi” hərəkatına Suriyanın hər yerində qarşılıq verəcəklərini deyib.

Zümrüd

