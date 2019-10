Tusk İngiltərənin Avropa Birliyinə qayıdacağına ümid etdiyini bildirdi

Bakı, Trend:

Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk, İngiltərənin AB-yə bir gün qayıdacağına ümid etdiyini, qapıları ölkə üçün açıq qalacağını söyləyib.

Trend-in məlumatına görə, Donald Tusk bunları Aİ liderlərinin sammitindəki mətbuat konfransında deyib.

Qeyd edək ki, cümə axşamı Avropa Birliyi və Böyük Britaniyadan olan danışıqların AI-nin dövlət başçılarının sammitindən əvvəl ölkənin Breksitdən çıxması ilə bağlı razılıq əldə etdikləri məlum olub.

