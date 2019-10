Azərbaycan Premyer Liqasında II dövrə başlayır

Sabah Azərbaycan Premyer Liqasında II dövrəyə start veriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, milli komandaların qarşılaşmaları ilə əlaqədar yaranan fasilədən sonra baş tutacaq VIII turun ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

İlk iki pillədə qərarlaşan komandalar autsayderlərlə üz-üzə gələcək. Öncə çempionatın lideri, ilk 7 turda xal itirməyən “Qarabağ” “Qəbələ”nin qonağı olacaq. Günün digər qarşılaşmasında ikinci pilləni qorumaq üçün mübarizə aparan “Keşlə” sonuncu sırada yer alan “Sabah”ı qonaq edəcək.

Mükafatlara iddialı paytaxt klubları “Neftçi” və “Zirə” bazar günü münasibətlərini aydınlaşdıracaqlar. Bu, Zaur Həşimovun qəsəbə klubunun baş məşqçisi postunda debütü ilə əlamətdar olacaq. Tura “Səbail”lə “Sumqayıt” arasında qarşılaşma ilə yekun vurulacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

VIII tur

19 oktyabr (şənbə)

“Qəbələ” – “Qarabağ”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Rza Məmmədov, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu, 17:00

“Keşlə” – “Sabah”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Mübariz Haşımov, Pərvin Talıbov, Nicat İsmayıllı

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

“ASCO Arena”, 19:15

20 oktyabr (bazar)

“Neftçi” – “Zirə”

Hakimlər: Rövşən Rəcəbov, Zeynal Zeynalov, Cavanşir Yusifov, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

“Bakcell Arena”, 17:00

“Səbail” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Rəhim Həsənov, Namiq Hüseynov, Cəmil Quliyev, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

“ASCO Arena”, 19:30

Bombardir: Lorenzo Frutos ("Keşlə") - 4 qol

