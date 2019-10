Şirvanda 2 qadın itkin düşüb - FOTO

Hacıqabul rayon sakini Əslanə Ablıyeva itkin düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətinin Şirvan şəhərindəki Regional qrupundan verilən məlumata görə, Ə.Ablıyeva oktyabr ayının 12-də Şirvan şəhərində qonaq gəldiyi evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

DİN Mətbuat xidmətinin Şirvan şəhərindəki Regional qrupundan Trend-ə verilən digər məlumata görə, Şirvan sakini Günay Novruzova yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

Şəkillərdə gördüyünüz hər şəxsi tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan DİN-in “102 Zəng Mərkəzi” Xidmətinə, həmçinin Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinə 021-215-14-50 və (055) 527-57-77 mobil nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.



