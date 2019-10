Bakıda marşurut avtobusu qəza törədib.



Metbuat.az bildirir ki, News24.az-ın məlumatına görə, hadisə Zabrat yolunda baş verib. 166 saylı marşurut xəttinin avtobusu evakuatorun arxasına çırpılıb. Qəzadan sonra yolda böyük tıxac yaranıb.



Yaralıların olub-olmaması hələlik bilinmir.

