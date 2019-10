Bakıda küçədən meyit tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, Nizami rayon sakini, 1987-ci təvəllüdlü Məhərrəmov Ayaz Vidadi oğlunun meyiti yaşadığı rayonun ərazisində yerləşən küçələrin birindən tapılıb.

Meyitin ilkin müayinəsi zamanı onun yüksək dozada narkotikdən zəhərlənməsi müəyyən olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

