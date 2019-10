Azərbaycanda qızılın bahalaşması gözlənilir - PROQNOZ

Toy mövsümünün başlaması ilə bağlı noyabrda qızılın qiymətində artımlar müşahidə olunacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Oxu.Az-a açıqlamasında iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov qızılın qiyməti ilə bağlı gözlənilən proqnozları şərh edərkən deyib.



O, bildirib ki qızılın qiyməti daha çox dünya bazarındakı qiymətə uyğun olaraq müəyyənləşir:

"Ölkəmiz əsəsən dörd ölkədən - Türkiyə, İtaliya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Rusiyadan qızıl idxal edir. Həmin ölkələrdə də qiymət dünya bazarındakı qızılın qiymətinə uyğun olaraq müəyyənləşir. Son bir ildə dünya bazarında qızılın qiymətində 22 faiz artım olub. Bu, son illərin rekord göstəricisidir. Artım qlobal ticarət savaşı ilə bağlıdır. Son altı ayda qızılın qiymətində 17 faiz artım, son bir ayda isə 2,3 faiz azalma müşahidə olunub. Bu da birbaşa həm qızılın qiymətində əvvəlki dövrlərdəki kəskin artım və bundan ehtiyatlanan investorların bir qisminin qızıl bazarındakı sərmayəsini geri çəkməsi, həm ABŞ ilə Çin arasındakı münasibətlərin müəyyən qədər normallaşması, həm də ABŞ-ın Avropa Birliyinə tətbiq edəcəyi yüksək tariflərin yubanması ilə bağlıdır. Bütün baş verənlər birbaşa qızıl bazarına təsir edir.Hazırda dünya bazarında qızılın bir unsiyası 1490 dollardır. Bu o deməkdir ki, dünya bazarında bir qram qızıl almaq üçün 48 dollar ödəmək lazımdır.

Noyabr və dekabr aylarında dünya bazarında qızılın qiyməti ticarət savaşından və ABŞ-ın Avropa Birliyinə yeni tariflər tətbiq edib-etməyəcəyindən asılı olacaq. Amma ilkin proqnozlara görə, qızılın qiyməti stabilləşəcək. Çünki son bir ildə kəskin artımlar müşahidə edilib.

Noyabr ayından sonra toy mövsümünün başlandığını nəzərə alsaq, Azərbaycan daxilində qızıla tələb artacaq. Tələbin çoxalması fonunda daxili bazarda qızılın qiymətində artımlar olacaq. Amma ciddi artımlar proqnozlaşdırılmır.

Dekabr ayında isə dünya bazarındakı stabilliyə uyğun olaraq, Azərbaycanda da qiymətlərdə stabillik müşahidə ediləcək. Bütövlükdə, ilin sonuna kimi noyabrda artım, dekabr da isə stabilləşmənin olacağı proqnozlaşdırılır.Güman olunur ki, növbəti son iki ayda dünya bazarında bir unsiya qızılın qiyməti 1500 dollar ətrafında dəyişəcək”.

