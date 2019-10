Baş nazirin iki müavini - Hacıbala Abutalıbov və Əli Həsənov işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki müavin yaş həddinə görə təqaüdə göndərilib.



Məlumata görə, Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev də vəzifədən azad oluncaq. Qərarlar yaxın günlərdə rəsmən açıqlanacaq. Dəyişikliklər yeni Baş nazirin təyinatından sonra Nazirlər

Kabinetində islahatların aparılması ilə əlaqədardır.

