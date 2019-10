Prezident İlham Əliyev baş nazirin iki müavininin vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı Əli Şamil oğlu Həsənovu və Hacıbala İbrahim oğlu Abutalıbovu Baş nazirin müavini vəzifəsindən azad edib.

