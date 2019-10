İran çempionatında 7-ci turun oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cənubi Azərbaycanı təmsil edən “Traktor” səfərdə "Nassaji Mazandaran"la qarşılaşıb. Görüş Təbriz klubunun 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Bu qələbə ilə xalını 17-ə yüksəldən "Traktor" "Sepahan"la 1-2-ci pillələri bölüşdürür.

