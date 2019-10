Selin Ciğerci sevgilisi, futbolçu Gökhan Çıra ilə oktyabrın 28-də nikah masasına oturacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən həftə nişanlanan fenomen özünə gəlin hamamı da edib. Rəqqasələrlə çal-çağırlı gecədən foto paylaşan Selin sosial şəbəkədə tənqid hədəfi olub.

Qeyd edək ki, S.Ciğerci bir neçə il öncə əməliyyatla qadın olmuşdu.

