Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin bugünkü iclasının gündəliyinə 23 məsələ daxildir.



İclasda Hesablama Palatasına Hafiz İsmayılbəylinin Hesablama Palatasının auditoru təyin edilməsi məsələsi səsə qoyulacaq

(oxu.az)

