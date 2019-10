Nazirlər Kabinetinin əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş Nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun köməkçisi, 3-cü dərəcəli dövlət müşaviri Ayaz Yusifov dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

(report)

