Rusiyada xanım müğənnini bu hala saldılar - VİDEO

Rusiyada xanım müğənnilərdən biri "Buti med" kosmetoloki klinikada zorakılığa məruz qalıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Valentina Siderova adlı müğənni klinikanın həkimi tərəfindən döyülüb.



Tərəflər arasında mübahisə 18 oktyabrda qeydə alınıb. Həkim Olesya Sokolan qutuya qoyulmayan dərman gətirib. Valentina bunu gördükdə, ondan dərman barədə məlumat istəyib.



Həkim bundan sonra onu təhqir edib və tərəflər mübahisə başlayıb. Sonda Valentina həkimdən aldığı zərbədən sonra klinikanı tərk edib.



(baku.ws)

