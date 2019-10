Əmək Və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün fərdi evlərin tikintisi işlərinin satınalınması üzrə tenderə yekun vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tenderin qalibi "Avalon-12" MMC olub. Nazirlik sözügedən şirkətlə 20,6 milyon manatlıq müqavilə bağlayıb.

