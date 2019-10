Məktəblərdə payız tətilinin vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, Təhsil Nazirliyindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nə əsasən, 16-20 noyabrda ümumtəhsil məktəblərində 5 günlük payız tətili olacaq.

Məktəblərdə qış tətilinin müddəti isə 27-31 yanvarda olacaq.

Qeyd edək ki, 1-5 mayda ibtidai siniflər üçün 5 günlük əlavə yaz tətili müəyyən edilir.

