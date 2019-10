İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevə yeni VƏZİFƏ VERDİ

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyul tarixli 779 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fərmanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyul tarixli 779 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi”nə “Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri” sözlərindən sonra “Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev” sözlərinin əlavə edilməsi bildirilir.

