Bakıda fəaliyyət göstərən dönərxanalardakı vəziyyət zaman-zaman müzakirə olunub. Ən çox da həmin iaşə obyektlərinin sanitar-gigiyenik normalara cavab verib-verməməsi və ətin keyfiyyəti ilə bağlı suallar insanları narahat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizlik Agentliyi (AQTA) İTV kanalı ilə birgə dönərxanalarda reydlər həyata keçirib.



Məqsəd bu obyektlərin sahiblərini maarifləndirmək olub.



