Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti Akif Əlizadənin vəzifəsindən azad olunması üçün yazdığı ərizə ilə bağlı AMEA Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasada Ramiz Mehdiyev AMEA prezidenti vəzifəsinə seçilib.

R.Mehdiyevin yeni iş yerinə gəlməsinin görüntülərini təqdim edirik:

