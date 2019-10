Elman Rüstəmov Milli Bankın sədri vəzifəsindən istefa verib.



Metbuat.az “Bakupost”a istinadən xəbər verir ki, Elman Rüstəmovun artıq kollektivlə vidalaşıb.



Yaxın günlərdə Elman Rüstəmovun vəzifədən azad edilməsi və onun yerinə təyinat edilməsi ilə bağlı Milli Məcilisin toplanacağı gözlənilir.



Qeyd edək ki, Elman Rüstəmovun Baş nazirin müavini vəzifəsinə təyin olunacağı ehtimal edilir.

