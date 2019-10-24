Avropa Liqası: Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Metbuat.az sizə qarşılaşmaları canlı yayımlayacaq telekanalların siyahısını təqdim edir:
24 oktyabr
Futzal, DÇ-2020, əsas mərhələ
20:00 Azərbaycan - Monteneqro (İdman TV)
Avropa Liqası
20:55 Roma - Borussiya M (Futbol 2)
20:55 Partizan - Mançester Yunayted (Futbol 1)
20:55 Portu - Reyncers (Futbol 3)
20:55 Beşiktaş - Braqa (beİN Sports 1)
20:55 Başakşəhər - Volfsberq (beİN Sports 2)
20:55 Qarabağ - APOEL (CBC Sport)
20:55 ÇSKA - Ferentsvaroş (Match! TV)
23:00 Arsenal - Vitoriya (Futbol 1)
23:00 Seltik - Latsio (CBC Sport, Futbol 2)
23:00 Dinamo K - Kopenhagen (Futbol 3)
23:00 Trabzonspor - Krasnodar (İdman TV, Match! TV)