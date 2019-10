"Qarabağ" APOEL-dən qisas almağa çalışacaq

Bu gün Avropa Liqasının qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları keçiriləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdə ölkəmizi təmsil edən "Qarabağ" da növbəti matçına çıxacaq. Ağdam təmsilçisi Bakıda Kiprin APOEL klubunu qəbul edəcək.



Bu, Qurban Qurbanovun komandasının cari avrokubok mövsümündə Nikosiya təmsilçisi ilə 3-cü matçı olacaq. Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində "Qarabağ" məhz APOEL-lə qarşılaşmışdı. Səfərdə 2:1 hesablı qələbə qazanan təmsilçimiz Bakıda 0:2 hesabıyla uduzaraq ÇL-dən kənarda qalmışdı. Bu baxımdan bugünkü görüş "Qarabağ" üçün revanş da sayıla bilər.



A qrupunun digər oyununda "Sevilya" "Düdelanj"ı qəbul edəcək.



Millimizin sabiq üzvü Bəxtiyar Musayev "qol.az" saytına açıqlamasında "APOEL"in "Qarabağ"la matça son oyun kimi baxdığını bildirib: "Bu oyun "Qarabağ" üçün ən vacib tarixi görüşlərdən biridir. Evdəki oyun "Qarabağ"ın qrupdan çıxmaq şanslarını bəlli edəcək. Həddindən artıq çətin matç olacağını düşünürəm. Komandalar bir-birilərinə layiqli rəqibdirlər. APOEL də "Qarabağ" üçün asan rəqib deyil. Düşünürəm ki, qrupda ikincilik uğrunda mübarizə son tura qədər davam edə bilər.



Könül istərdi ki, APOEL-lə 2 oyundan sonra da böyük üstünlük əldə edək. Amma məncə, qrupun son oyununa qədər 2-ci məlum olmayacaq. "Qarabağ"ı qarşıda çox çətin oyunlar gözləyir. APOEL rəsmiləri, həm də azarkeşləri bu oyuna son oyun kimi baxırlar. Görünür, onlarda motivasiya da çox yüksəkdir. Ümid edirəm ki, sonda gülən tərəf "Qarabağ" olar və oyunu qələbə ilə başa vurar".



24 oktyabr

Avropa Liqası

A qrupu



20:55. “Qarabağ” (Azərbaycan) - APOEL (Kipr)

Hakimlər: Filip Qlova, Ona Frantişek Ferenç, Yan Pozor, Peter Ziemba (hamısı Slovakiya).

Bakı. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu.



23:00."Sevilya" (İspaniya) - "Düdelanj" (Lüksemburq)



Qeyd edək ki, Azərbaycanda mərc oyunlarının yeganə qanuni elektron ünvanı Etopaz Avropa Liqasının qrup mərhələsinin üçüncü turunun “Qarabağ” – APOEL matçı üçün əmsalları açıqlayıb. Ağdam klubunun qələbəsinə 2.00, Nikosiya təmsilçisinin qələbəsinə 3.20, heç-heçəyə isə 3.15 əmsal verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.