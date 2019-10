Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Elman Rüstəmov istefa verməsi barədə son günlər yayılmış məlumatlara münasibət bildirib.



Metbuat.az “Report”a istinadən məlumat verir ki, baş bankir keçirdiyi mətbuat konfrasında vəzifəsində qaldığını deyib.



“Mən bu gün AMB-nin sədri kimi sizin qarşınızda çıxış edirəm. Jurnalistlərdən xahiş edirəm ki, ancaq rəsmi mənbələrə inansınlar”, - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.