ABŞ Suriyadakı neft yataqlarına hərbiçilərini göndərir

ABŞ Müdafiə Nazirliyi Suriyanın şərqindəki neft yataqlarını qorumaq üçün bölgəyə əsgər göndərəcəklrini açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yayımlanan açıqlamada qeyd edilib:

"ABŞ və ortaqlarının İŞİD-ə qarşı əldə etdiyi əhəmiyyətli zəfərlərdən biri onların gəlir əldə etdiyi neft yataqları idi. Bu neft yataqlarının İŞİD-in əlinə keçməməsi üçün ABŞ bölgədəki mövqelərinə əlavə hərbi birləşmələr göndərəcək. İŞİD-in ortaya çıxmaması üçün əlavə gəlir axınını durdurmağımız lazımdır".

ABŞ mediası Pentaqonun bölgəyə 30 tank və hərbi birləşmələr göndərəcəyini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.