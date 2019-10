Müğənni Elnarə Xəlilova yeni klip çəkilişinə start verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım ifaçının ekran işini rejissor Nail Naiboğlu lentə alır.

Elnarə klipin süjetinə uyğun olaraq Xəzərin sahilində gedən çəkilişlər zamanı soyuq payız ayında buz kimi dənizə girməyə məcbur qalıb.

