Əkiz bacılardan biri olan Sevil Səfərova makiyajsız fotosunu yayımlayıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin xəstəxanada çəkilən şəkli müzakirələrə səbəb olub. Bəziləri Sevilin makiyajsız daha gözəl göründüyünü yazıb. Bir çoxları isə onların eyiblərini makiyajın örtdüyünü qeyd edib.

S.Səfərova şəklə anasının səhhəti ilə bağlı şərh yzıb. O, bir müddətdir insult keçirdiyi üçün xəstəxanata olan anasının artıq səhhətinin düzəldiyini və evə buraxıldığını vurğulayıb.

