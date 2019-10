Cənubi Koreyanın "Samsung" Çinin "Huawei" şirkətinin ardınca daha bir Çin şirkəti ekranı qatlana bilən mobil telefon hazırlayıb.

Metbuat.az "Report"-a istinadən xəbər verir ki, söhbət TCL şirkətindən gedir.

Onun ərsəyə gətirdiyi 10 düymlük ekranlı mobil cihazın ekranı 3 dəfə qatlana bilir. Yeni modelin digər texniki xüsusiyyətləri və bazara nə vaxt çıxarılacağı açıqlanmayıb.

