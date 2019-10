Fədayə Laçından eksklüziv açıqlama: YALANDIR - VİDEO

ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişində bu gün azadlığa çıxan müğənni Fədayə Laçınla bağlı eksklüziv süjet yayımlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, ifaçı çox həyəcanlı olduğunu dilə gətirib:

“Uzun zamandır əzizlərimdən ayrı düşmüşdüm. Onlarla zaman keçirmək istəyirəm. Saat 12:00 radələrində çıxacağımı fikirləşirdim. Səhər tezdən gəlib dedilər ki, hazırlaş çıxırsan, mən də çıxdım. Taksiyə oturub gəldim evə. Sağlamlığımla bağlı yayılan xəbərlər yalandır. 2 il ərzində bir dəfə belə xəstələnməmişəm. Ən çox ailəmin, bir də göydəki Ayın həsrətini çəkirdim. Sevənlərimə demək istəyirəm ki, sizi bir daha üzməyəcəm”.

Xatırladaq ki, müğənni Fədayə Laçın 2 il öncə məhbusların qaçmasına kömək göstərməkdə təqsirləndirilərək həbs edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.