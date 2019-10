Azərbaycanda millət vəkillərinin mobil nömrələri açıqlandı – TAM SİYAHI

Seçicilərin millət vəkillərilə daha asan əlaqə qura bilmələri üçün Milli Məclisin rəsmi veb-səhifəsində mobil nömrələr yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri, onun 2 müavini, həmçinin deputat Araz Əlizadə ilə Qənirə Paşayeva istisna olmaqla digər millət vəkillərinin əlaqə vasitələri veb-saytın müvafiq bölmələrinə yazılıb. Bu nömrələrə edilən zənglərə isə millət vəkillərinin köməkçiləri cavab verəcəklər.

Seçicilər və millət vəkillərilə əlaqə qurmaq istəyən şəxslər üçün daha asan olsun deyə əlaqə vasitələrini bir siyahıda təqdim edirik:

