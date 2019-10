Portağal qabıqlarının MÖCÜZƏVİ FAYDALARI

ABŞ-ın Florida və Texas Universitetlərinin alimləri portağal qabıqlarının sağlamlıq üçün inanılmaz faydalarını aşkar ediblər.

Belə ki, portağal qabıqlarının istehlakı artıq çəkini yağmağa mane olur, ürək və damar xəstəliklərinin rizkini azaldır.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, portağal qabığı orqanizmdə trimetilamin maddəsinin əmələ gəlməsinə mane olur. (Trimetilamin ürək və damarları zədələyən proseslərdə iştirak edir.) Nəticədə portağal qabığı infarkt və insultan qoruyur.

Həmçinin alimlər aşkar ediblər ki, portağal ekstraktı melanomanın riskini azaldır. Melanoma ən təhlükəli və tez inkiaş edən dəri xərçəngidir.

Bundan əlavə alimlərin fikrinə görə, portağal qabıqları süd vəzi xərçənginin profilaktikası üçün də istifadə oluna bilər.

Mütəxəssislər portağal qabıqlarını yaxşı yuyub qurutmağı və sonra müxtəlif yemək, salat və içkilərə əlavə etməyi tövsiyə edirlər.



