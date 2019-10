"Yuventus"un futbolçusu Emre Can qışda Turin klubunu tərk edə bilər.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, alman yarımmüdafiəçi klubdakı vəziyyətindən razı deyil. Çempionlar Liqası üçün iştirak ərizəsinə daxil edilməyən və bu mövsüm cəmi 4 matçda oynayan 25 yaşlı futbolçu başqa çempionatın top-klubuna getmək istəyir.

Canla "Bavariya" və PSJ-nin maraqlandığı bildirilir. Onun bu qış "Yuventus"dan ayrılacağı gözlənilir.

