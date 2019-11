"Çünki hələ sırtılmamışam" – Pərvin Abıyeva

ARB TV-nin "Show News” verilişinin növbəti müsahibi aktrisa Pərvin Abıyeva olub.

Metbuat.az bildirir ki, Aktrisa əməliyyat keçirdiyini deyib:

"Seriallarda oynamağa çəkinirəm. Uzunmüddətli kontraktlar təhlükəlidir. Çünki hər gün setə getməli olacağam. Keçən ilin fevral ayında ayağımda əzələ yırtılması oldu, həmin yerə su yığılmışdı, çirkli maye. İnfeksiya yarandı. İncidirdi, məcbur kəsdirdim”.

Pərvin Abıyeva həmçinin şou-biznesdəki qeyri-səmimi insanlardan da danışıb:

"İndiki zamanda səmimi insan tapmaq çətindir. Çoxu sənin uğurlarına sevindiyini göstərə bilər. Amma sənin adına sevinən adamların neçə nəfər olduğunu yalnız sən bilirsən. Ömür boyu tənqid edilən aktrisa olmuşam. Məni gözləri götürmür. Özümü gözəl hesab edirəm.

Gözəgəlimliyəm. Ən sadə bir şey geyinsəm belə müzakirə olunuram. Təhqirlərə məruz qalıram. Bunları görməzdən gəlməyə çalışıram. Düzdür, çox vaxt alınmır, çünki hələ sırtılmamışam. Zəif yerimi göstərmişəm. Ona görə də hər dəfə məni yaralı yerimdən vurular”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.