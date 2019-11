"Rusiya–Türkiyə razılaşması müvəqqəti xarakter daşıyır" - Əsəd iddia edir

Rusiya Suriyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü mövqeyindən çıxış edir və bu siyasət dəyişməyib. Lakin Rusiyanın siyasəti həm də müasir reallıqlarla bağlıdır.

Metbuat.az "Sputnik Azərbaycan"-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya bugünkü reallıqlar əsasında Suriyanın şimal-şərqindəki vəziyyətə dair Türkiyə ilə razılaşma əldə edib. Bunu Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd dövlət telekanallarına müsahibəsində bildirib.

"Rusiya Suriyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü mövqeyindən çıxış edir və bu siyasət dəyişməyib. Lakin Rusiyanın siyasəti həm də müasir reallıqlarla bağlıdır. Rusiya-Türkiyə razılaşması daimi yox, müvəqqətidir. Biz taktikanı yekun və strateji məqsədlərdən ayırmalıyıq", - deyə Əsəd vurğulayıb.

Suriya Prezidenti vurğulayıb ki, Rusiya Ankara və Vaşinqton arasında əldə olunan razılaşmanın bir hissəsi olmayıb: "Rusiya razılaşmalarını həmişə açıqlayır və Rusiya siyasətində gizli heç nə yoxdur. Bu isə bizim üçün müsbət haldır".

İdlibdəki yaraqlılar barədə danışan Əsəd vurğulayıb ki, əgər onlar Türkiyəyə getməsə, onların yalnız iki yolu qalır: "Birinci yol – silahı yerə qoymaq və barışdırma proqramı üzrə reabilitasiya prosesini keçmək. İkinci variant – müharibə. Nə onlarda, nə də bizdə digər seçim yoxdur. Bu yeganə iki variantdır".

