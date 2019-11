Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Stansiya Sumqayıt ərazisində qeydə alınıb.



Qəza nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib. Ölənlərdən birinin şəxsiyyəti müəyyənləşib. O, 1979-cu il təvəllüdlü Səbiyeva Həcər Sabər qızıdır.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.(apa)

