İspaniya La Liqasının 33-cü həftəsində "Real Sosyedad" və "Real Madrid" komandaları üz-üzə gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunda hesab açılıb. Arda Güler 29-cu dəqiqədə fərqlənib.

Qeyd edək ki, türk futbolçu Arda Güler “Real Madrid”in ilk 11-liyində yer alıb.

