"Bu şəhərdə" teatrının aktyorları Rafael İsgəndərov və Coşqun Rəhimov Sumqayıt şəhərində konsert veriblər.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, bu dəfə Coşqun Rəhimov əməkdar artist Xumar Qədimovanı parodiya edib. Bu barədə videonu teatrın rəhbəri Müşfiq Abbasov sosial şəbəkə səhifəsində paylaşıb.

Ətraflı videoda izləyə bilərsiniz:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.