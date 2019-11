Rusiyada aktyor tamaşa zamanı ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tamaşada mələk rolunu oynayan aktyor Andrey Semyonov qəfildən ölüb.

Teatrda “Çox sadə bir hekayə” adlı bir tamaşa oynanılan zaman sənətçi qan laxtalanması səbəbindən dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, Semenov debüt olaraq 1992-ci ildə Nikolay Qoqolun “Evlənmə” pyesində səhnəyə çıxıb. Ümumilikdə, sənətçi müxtəlif əsərlərdə 30-dan çox rolda oynayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.