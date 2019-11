Aparıcı Zaur Baxşəliyev həyat yoldaşı Günay Baxşəliyevanı yemək bişirərkən görüntüləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbəxdə həyat yoldaşına şam yeməyi hazırlayan Günayın fonunda cütlüyün evindən kadrlar da görünüb.

Aparıcıların evinin modern tərzdə olan dekorasiyası diqqət cəlb edib.

(axsam.az)

