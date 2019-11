"Roma" və "Beşiktaş" uduzdu, "Sevilya" ilə "Başakşəhər"dən qələbə - Gecənin nəticələri

Avropa Liqasında qrup mərhələsinin 4-cü turuna yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha 23 oyun keçirilib. Təmsilçimiz “Qarabağ” A qrupunda Bakıda heç-heçə etdiyi (2:2) APOEL-lə Kiprdə qarşılaşıb və 1:2 hesabı ilə uduzub. Qrupun digər oyununda isə "Sevilya" "Düdelanj"ın qonağı olub və 5:2 hesabı ilə qalib gəlib. 4-cü turun oyunlarından sonra "Sevilya", "Bazel" və "Seltik" növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib.



Avropa Liqası



4-cü tur



A qrupu



21:55. APOEL (Kipr) - “Qarabağ” (Azərbaycan) - 2:1

Qollar: Maksim Medvedev, 10 (0:1), Lukas Souza, 59 (1:1), İoannu, 88 (2:1)

Hakimlər: Manuel Şuttenqruber, Roland Brandner, Robert Steynaşer, Kristofer Yaqer (hamısı Avstriya).

Nikosiya. GSP stadionu

21:55. “Düdelanj” (Lüksemburq) - “Sevilya” (İspaniya) - 2:5

Qollar: Dabbur, 18 (0:1), Əl Həddadi 27 (0:2), 33 (0:3), Dabbur, 36 (0:4), Əl Həddadi, 67 (0:5), Sinani, 69 (1:5), 80 (2:5)

B qrupu

21:55. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - 1:1

Qollar: Stage, 4 (1:0), Verbiç, 70 (1:1)

21:55. “Luqano” (İsveçrə) – “Malmö” (İsveç) - 0:0

C qrupu

21:55. “Bazel” (İsveçrə) – “Xetafe” (İspaniya) - 2:1

Qollar: Artur, 8 (1:0), Mata, 45-pen (1:1), Frey, 60 (2:1)

21:55. “Krasnodar” (Rusiya) – “Trabzonspor” (Türkiyə) - 3:1

Qollar: Asan, 27-avtoqol (1:0), Fernandes, 34 (2:0), İqnatyev, 90+3 (3:0), Nvakaeme, 90+4 (3:1)

D qrupu



21:55. LASK (Avstriya) – PSV (Niderland) - 4:1

Qollar: Şvab, 5-pen (0:1), Ranfil, 56 (1:1), Frieser, 60 (2:1), Klauss, 77 (3:1), 82 (4:1)

21:55. “Rusenborq” (Norveç) – “Sportinq” (Portuqaliya) - 0:2

Qollar: Koates, 16, Fernandes, 38



E qrupu



21:55. ÇFR (Kluj, Ruminiya) – “Renn” (Fransa) - 1:0

Qol: Rondon, 87

21:55. “Latsio” (İtaliya) – “Seltik” (Şotlandiya) - 1:2

Qollar: İmmobile, 7 (0:1), Forrest, 38 (1:1), Niçam, 90 (1:2)

F qrupu



21:55. “Standard” (Belçika) – “Ayntraxt” (Almaniya) - 2:1

Qollar: Vanheusden, 56 (1:0), Kostiç, 65 (1:1), Lestoenne, 90 (2:1)

G qrupu



00:00. “Feyenoord” (Niderland) – “Yanq Boyz” (İsveçrə) - 1:1

Qollar: Berghuis, 18-pen (1:0), Speilmann, 71 (1:1)

00:00. “Reyncers” (Şotlandiya) – “Porto” (Portuqaliya) - 2:0

Qollar: Morelos, 69, Davis, 73

H qrupu



00:00. “Espanyol” (İspaniya) – “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - 6:0

Qollar:Melendo, 4, Lopez, 19, Varqas, 36-pen, Kampuzano, 52, Pedrosa, 73, Ferreyra, 76

00:00. “Ferentsvaroş” (Macarıstan) – SSKA (Moskva, Rusiya) - 0:0



İ qrupu



00:00. “Aleksandriya” (Ukrayna) – “Sent-Etyen” (Fransa) - 2:2

Qollar: Xazri, 24-pen, Kamara, 72 (0:2), Bezborodko, 84 (1:2), Zaderaka, 90+1 (2:2)

00:00. “Volfsburq” (Almaniya) – “Gent” (Belçika) - 1:3

Qollar: Viktor, 20 (1:0), Yaremçuk, 50 (1:1), Depoitre, 65 (1:2), Nqadyui, 76 (1:3)

J qrupu



00:00. “Borussiya” (Mönxenqladbax, Almaniya) – “Roma” (İtaliya) - 2:1

Qollar: Fazio, 35-avtoqol (1:0), 64 (1:1), Thuram, 90+5 (2:1)

00:00. “Volfsberq” (Avstriya) – “Başakşəhər” (Türkiyə) - 0:3

Qollar: Viska, 76-pen, Krivelli, 84, 87

K qrupu



00:00. “Braqa” (Portuqaliya) – “Beşiktaş” (Türkiyə) - 3:1

Qollar: Paulinyo, 15 (1:0), Boyd, 29 (1:1), Paulinyo, 37 (2:1), Eduardo, 81 (3:1)



00:00. “Vulverhempton” (İngiltərə) – “Slovan” (Slovakiya) - 1:0

Qol: Ximenes, 90+2

L qrupu

19:50. “Astana” (Qazaxıstan) – “AZ Alkmar” (Niderland) - 0:5

Qollar: Boadu, 29, Midtsyoe, 52, İdrissi, 57, Hatzidiakos, 76, Boadu, 77

00:00. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – “Partizan” (Serbiya) - 3:0

Qollar:Qrenvud, 22, Martial, 33, Reşford, 49

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.