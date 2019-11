Bakının Qaradağ rayonunda baş vermiş yol qəzasının təfərrüatları məlum olub

Bakının Qaradağ rayonunda baş vermiş yol qəzası nəticəsində xəsarət alan 3 nəfərdən birinin vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yaralıların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Hadisə isə Səngəçal terminalının qarşısında qeydə alınıb.

Avtoqəzanın səbəblərinə gəlincə, məlum olub ki, "KamAZ" markalı yük maşınının sürücüsü geriyə doğru manevr etmək istəyib. Bu vaxt Bakıdan Salyan istiqamətində hərəkətdə olan mikroavtobus ona çırpılıb. Hazırda qəza ilə bağlı araşdırmalar aparılır.

***

Saat 19:50

Bakının Qaradağ rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib.

Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Bakının Qaradağ rayonu ərazisinə düşən hissəsində, DYP-nin stasionar postunun yaxınlığında qeydə alınıb.

Məlumata görə, “Ford” markalı sərnişin mikroavtobusu yük avtomobilinə çırpılıb. Qəza nəticəsində xəsarət alan 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Əlavə məlumat veriləcək. / APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.