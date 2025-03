​“TikTok”da yenilik - Bu şəxslərin girişi məhdudlaşdırılacaq

“TikTok” platforması valideynləri sevindirəcək yenilik təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, platforma, gənclər üçün təhlükəsiz rəqəmsal mühit yaratmaq və valideynlərə övladlarının tətbiqdən istifadəsini idarə etməyə kömək məqsədilə yeni funksiyanın istifadəyə verildiyini elan edib.

Xüsusilə “TikTok” "Ailə ayarları" bölməsində yeniyetmələrin müəyyən vaxt aralıqlarında tətbiqə girişini məhdudlaşdırmağa imkan verən funksiyanı işə salır. Həmçinin, platforma yeni bir funksiyanı istifadəyə verir ki, bu da yeniyetmələrin saat 22:00-dan sonra “TikTok” istifadə etdikdə diqqətlərini yayındırmağa və istirahət etmələrinə kömək edəcək.

Genişləndirilmiş “Ailə ayarları” funksiyaları

“TikTok”un valideyn nəzarəti sisteminin bir hissəsi olan "Ailə ayarları" alətinin istifadəyə verilməsindən artıq beş il keçib. Bu müddət ərzində platforma mütəxəssislərin tövsiyələrini və valideynlərin rəyini nəzərə alaraq dəfələrlə yeni funksiyalar əlavə edib. Bu dəfə “TikTok” tərtibatçıları yeniyetmələrin müəyyən vaxt aralıqlarında tətbiqə girişini məhdudlaşdırmağa imkan verən yeni "Qeyri-aktiv vaxt" ayarını yaradıb.

İndi valideynlər:

- Övladları üçün “TikTok”a giriş məhdudiyyəti təyin edə bilərlər – məsələn, dərs saatlarında və ya gecə vaxtı.

- Rəqəmsal detoksun rahat tənzimlənməsi üçün təkrarlanan cədvəl yarada bilərlər.

- Daha əvvəl tətbiq olunmuş məhdudiyyət dövründə övladlarının tətbiqdən istifadə üçün göndərdiyi sorğuları təsdiq edə bilərlər.

Bundan əlavə, "Ailə ayarları"nın yeni funksionallığı valideynlərə övladlarının hesabları barədə daha geniş məlumat əldə etməyə imkan verir. İndi onlar aşağıdakıları görə biləcəklər:

- Övladlarının “TikTok”da kimi izlədiyini və onun hesabına kimlərin abunə olduğunu.

- Yeniyetmənin hansı istifadəçiləri blokladığını.

Yaxın aylarda “TikTok”, valideyn nəzarəti aktiv edilməsə belə, yeniyetmələrin platformanın İcma Təlimatlarını potensial olaraq pozan məzmun barədə valideynlərinə məlumat verməsinə imkan yaradan funksiyanı da əlavə edəcək.

Əgər 16 yaşdan kiçik yeniyetmə saat 22:00-dan sonra “TikTok”u açarsa, onun tövsiyə lentində rahatladıcı musiqi ilə tam ekran bildirişi görünəcək və bu, ona istirahət etməyi xatırladacaq.

Əgər yeniyetmə ilk xatırlatmadan sonra “TikTok”dan istifadə etməyə davam edərsə, o, daha israrlı tam ekran siqnalı alacaq. Əvvəlki kimi “TikTok” yeniyetmələrə gecə vaxtı push bildirişləri göndərmir və bu ayarı dəyişdirmək mümkün deyil.

