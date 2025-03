"Real" "get" dedi, Arda qərarını verdi

“Real Madrid”də istədiyi oyun vaxtını tapmaqda çətinlik çəkən Arda Gülər klubdan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”ın Ardanı icarəyə vermək istəməsindən sonra Arda da, klubdan ayrılmağı nəzərdən keçirir. Alman mətbuatında yer alan xəbərə görə, Ardanın Almaniyaya transferi mümkün ola bilər. Futbolçuyla "Bayer Leverkuzen" və "Ayntraxt Frankfurt"un maraqlandığı iddia edilir. Bildirilir ki, “Bayer Leverkuzen” ulduz futbolçu Virtzin ayrılacağı təqdirdə boşluğu Arda ilə doldurmaq istəyə bilər. “Bayer Leverkuzen”in icarə variantını nəzərdən keçirməyəcəyi və yalnız transfer haqqı ilə transferlərə açıq olduğu iddia edilib.

Qeyd edək ki, “Real Madrid”in Ardanı göndərmək üçün iki şərti olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi. “Real” futbulçunu birdəfəlik transfer etmək bəndi ilə icarəyə verməyəcək. Həmçinin, oyunçunun istəkləri həlledici olacaq. İcarə yalnız Arda Güler bu fürsətdən yararlanmaq istəsə baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.