ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Ceyms Ceffri Türkiyədə səfərdədir.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, C. Cefri bu gün və sabah Türkiyə rəsmiləri və Suriya müxalifətinin üzvləri ilə görüşəcək.

Görüşlərdə Suriyanın şimal-şərqindəki vəziyyəti, Suriya münaqişəsi üzrə BMT-nin 2254 saylı qətnaməsinin həyata keçirilməsi və İŞİD-lə mübarizə müzakirə olunacaq.

