Nankin Universitetinin mühəndisləri insanın əlinin arxa tərəfinə yapışdırılan nazik ekranlı epidermal saat hazırlayıblar. Saatın üzərindəki rəqəmlər hətta günəş işığında görünəcək qədər parlaq, gərginlik isə dəriyə zərər verməmək üçün aşağıdır.

Milli.Az ictnews.az-a istinadən bildirir ki, saat üçün baza işıq saçan mikrozərrəciklərdən ibarət olan elektrolüminessensiya qatından hazırlanıb.

Tədqiqatçılar ümid edirlər ki, gələcəkdə belə ekranlar yumşaq robot texnikasın

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.