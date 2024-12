"WhatsApp"da "ChatGPT" ilə söhbət mümkün oldu - DETALLAR

"ChatGPT" süni intellekt botu "WhatsApp" istifadəçiləri üçün əlçatan olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "WhatsApp" istifadəçiləri botu kontaktlarına əlavə edərək onunla yazışmağa başlaya bilərlər. Bunun üçün yalnız +1 (800) 242-8478 nömrəsini telefon siyahısına əlavə etmək kifayətdir.

"ChatGPT" ilə WhatsApp"da ünsiyyət qurmaq hazırda yalnız mətn formasında mümkündür. Bot səsli cavab və şəkil göndərmək kimi xüsusiyyətləri dəstəkləmir. Bundan əlavə, süni intellekt botunun məlumat bazası 2022-ci ilin yanvarına qədər olan məlumatlarla məhdudlaşır və daha yeni məlumatlar barədə cavab vermir.

Bununla yanaşı, "Meta" şirkəti də "WhatsApp" üzərindən öz süni intellekt botunu təqdim edib. Lakin istifadəçilərin fikrincə, "ChatGPT" daha təbii və keyfiyyətli cavabları ilə fərqlənir.

Qeyd edək ki, süni intellekt botları arasındakı rəqabətin yaxın zamanda daha da artacağı gözlənilir. "Microsoft"un "CoPilot" layihəsinin də "WhatsApp"da yer alması gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.