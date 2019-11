Azərbaycanda İƏT ölkələrinin Kənd Təsərrüfatı nazirlərin görüşü keçiriləcək

“Kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycan və digər İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətləri əhəmiyyətli irəliləyiş əldə ediblər. Bununla belə, hesab edirəm ki, bu sahədə əməkdaşlığı daha da artırmaq lazımdır”.

"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov İƏT-in Antalyada keçirilən Nazirlər Şurasının 24-cü iclasında deyib.

Nazir bildirib ki, Azərbaycanda cari il 3-4 dekabr tarixlərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Kənd Təsərrüfatı nazirlərin 6-cı görüşünün keçirilməsini təklif edib: "Bakıda keçiriləcək bu mühüm tədbirdə ölkələrinizdən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərini görməyi gözləyirik".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.