Türkiyə ordusunun Baş qərargahlığı Hərbi Tarix və Strateji Etüd Sədrliyi vəfatının 81-ci ildönümündə Mustafa Kamal Atatürkün nadir fotolarını yayımlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, görüntülər arasında Atatürkün vəfatından əvvəl və sonra təşkil edilən anım mərasimləri əks olunub.

Bundan başqa, Atatürkün xarici qonaqlarla görüşü və qatıldığı toplantılar da nümayiş edilib.

