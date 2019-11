Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Donbasda keçirilən etimad sorğusunda ilk yeri tutub.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, sorğu "Zerkalo nedeli" (Həftənin güzgüsü) nəşri tərəfindən keçirilib.

Məlumata görə, sorğu iştirakçılarının 11.2 faizi Rusiya liderinə etimad etdiklərini və onun avtoritetə sahib olduğunu deyiblər. Respondentlərin cəmi 1.3 faizi Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyə etimad göstərib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.